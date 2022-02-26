Тривога у Харкові: мешканців просять залишатися в укриттях до 17 години

Харків залишається у небезпеці через атаку російських окупантів. ЗСУ протистоять ворогу та просять усіх потурбуватися про свою безпеку.

У Харкові через обстріли та атаки ворога оголошено тривогу. Поки ЗСУ та територіальна оборона активно "зустрічають" ворога, жителів просять не наражатися на небезпеку.

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Харків'ян просять залишатися в укритті

Українські сили дають потужну відсіч окупантам, протистояння триває. У місті оголошено тривогу, мешканців просять піти в укриття.

Небезпека швидко не мине, тому харків'ян просять залишатися в укриттях як мінімум до 17 години. Чи буде потреба залишатися в укритті ще довше – стане відомо згодом.

Мер міста Ігор Терехов звернувся до громадян та закликав триматися.

Зараз ми робимо усе, щоб забезпечити людей продуктами, електроенергією, водопостачанням, щоб ви могли жити і протриматися,

– заявив він.

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