Тривога в кількох областях: Росія атакує ударними дронами

Ввечері 23 вересня у частині областей України оголосили тривогу. Окупанти вкотре атакують ударними дронами.

Про це повідомили Повітряні сили. Які області під загрозою ворожого удару, що вже відомо про чергову атаку агресора – передає 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також та вибухи читайте в нашому телеграмі.