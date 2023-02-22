У Києві будуть тестувати ізраїльську систему оповіщення про ракетну небезпеку

У столиці України планують провести випробування ізраїльської системи раннього сповіщення про наближення безпілотників і ракет.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Детальніше інформує 24 Канал.

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Корнійчук зазначив, що наразі повітряну тривогу вмикають одразу по всіх північних областях, щойно в Білорусі підіймаються російські літаки. Тим часом Ізраїль має потужні радари, за допомогою яких можна визначити, куди саме летить ракета.

Завдяки цьому сирена включається секторально у певному місці. Також спрацьовує спеціальний сигнал, який вказує скільки хвилин є у населення, щоб пройти до укриття.

Безумовно, така система нам потрібна, і робота над цим ведеться уже чотири місяці. У публічній площині говориться, що нам це передадуть. Але не так усе просто, бо це справді забере певний час. Фактично під час візиту ізраїльтяни підтвердили, що вони протягом трьох місяців закінчать пілотний проєкт для Києва під наші реалії,

– наголосив посол України в Ізраїлі.

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Ізраїль допоможе з системами попередження повітряного удару: що відомо

В Ізраїлі заявили про готовність допомогти Україні з системами попередження про повітряні удари. Про це повідомили журналісти Моше Вейнбергер і Лахав Харков з посиланням на очільника МЗС країни Елі Коена.

Народний депутат та член парламентського Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що попри постійні перемовини Києва з Єрусалимом щодо постачання систем ППО та ПРО, наразі ще зарано говорити, що між країнами вже є якісь домовленості.