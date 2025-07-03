Ворожий БпЛА рухається над Києвом: у столиці та області оголошена тривога

У Київській області оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили дрони.

Близько 16:14 на Чернігівщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Незабаром небезпека поширилася і на Київщину, передає 24 Канал.

Дивіться також Атака ворожих дронів по будівлі ТЦК в Полтаві: з'явилися кадри влучань

Що коїться на Київщині

О 16:53 Повітряні сили повідомили, що ударний БпЛА з Чернігівщини прямує на Київщину, курс південно-західний.

Монітори писали про рух ворожого дрона наступне. Спершу він рухався вектором на Броварський район (Усовка / Згурівка), потім на Велику Димерку з подальшим рухом на Бровари / Київ. Опісля безпілотник відвернув від столиці вектором на Чернігівську область, а пізніше взяв повторний курс на столицю.

Ворожий БпЛА наближається до Києва з північного сходу,

– написали військові о 17:08.

О 17:17 повітряна тривога поширилася на столицю. Монітори зазначають, що один невстановлений безпілотник рухається повз Троєщину.

Нагадаємо, що 3 липня збройні сили Росії здійснили масований обстріл БпЛА по Полтаві. Наразі відомо про 2 загиблих та кілька десятків поранених.

Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі мирних жителів, приміщення магазинів.