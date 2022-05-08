Тривога на Півдні та Сході, в Одесі чутно вибухи: залишайтеся в укриттях

У багатьох областях на Сході та Півдні України оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі вже чули вибухи в Одесі.

Від ворожих обстрілів вже загинули багато мирних українців, зокрема дітей. Тож під час повітряної тривоги не варто нехтувати власною безпекою, повідомляє 24 канал.

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В областях на Сході та Півдні – повітряна тривога

Через загрозу ворожого обстрілу вночі 8 травня в багатьох областях на Сході та Півдні оголосили повітряну тривогу. Наразі сирени лунають у:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Миколаївській,

Одеській областях.

Зауважте, що на Луганщині також триває повітряна тривога. Її оголосили ще 4 квітня, тобто 33 дні тому.

За інформацією Суспільного, в Одесі вже чули вибухи. Можливо, це працює система протиповітряної оборони. Проте навіть у такому випадку покидати укриття категорично не варто. Адже під час знешкодження ворожої ракети її уламки також становлять небезпеку.

Що робити під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги слід зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття чи сховища.

Якщо поблизу його немає, ДСНС рекомендують скористатися "правилом двох стін". Необхідно піти у кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та триматися ближче до опорної стіни.

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Важливо не публікувати жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів, якщо вони трапляться. Також під час повітряної тривоги не можна поширювати адреси місць "прильотів". Це лише коригує вогонь ворога.