Тривога по всій Україні тривала понад три години

У ніч на 13 березня, приблизно о 03:30 майже по всій території України завили сирени. Повітряна тривога тривала понад 3 години.

Вже після 06:30 в українських містах почали майже водночас повідомляти про відбій тривоги, інформує 24 канал.

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Тривога по всій країни тривала 3 години

Спершу сирени, які сповістили про завершення повітряної тривоги пролунали у Києві – о 06:32, далі – у Полтаві та Івано-Франківську. Ще через декілька хвилин – у решті міст.

Нагадаємо, приблизно 03:30 про небезпеку попередили жителів Черкас, Полтави, Чернівців, Хмельницького, Луцька, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Дніпра, Харкова, Вінниці, Рівного, Чернівців, Києва, Тернополя, Запоріжжя, Сум.

Під час загальнодержавної тривоги у Львові сперше за час війни почули вибухи. Це сталося приблизно о 05:50.

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