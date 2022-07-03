Тривога в багатьох областях: висока загроза удару з неба

На великій частині території України ввечері 3 липня оголосили тривогу. Якщо ви почули сирену, негайно прямуйте до укриття.

Перший сигнал пролунав у Полтавській області о 20:28. Згодом попередили про загрозу ворожого удару з неба в багатьох інших регіонах.

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В яких областях оголосили тривогу:

Кіровоградській;

Черкаській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Полтавській;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Харківській;

Донецькій області.

Щодо небезпеки на Херсонщині та в Криму інформації немає, оскільки ці території тимчасово перебувають під контролем російських окупантів. Також червона завжди на карті Луганщина, проте там повітряна тривога не закінчується вже від початку квітня.



Карта тривог станом на 20:40 / Скриншот

Коли лунає сирена – це завжди означає, що є загроза удару по місту чи області. Попередження вмикають, коли наша чи іноземна розвідка має інформацію про запуск ракет. Також це трапляється, коли ворожі літаки порушують наш авіапростір. Тому ніколи не можна нехтувати такими сповіщеннями, адже навіть збиті протиповітряною обороною ракети можуть впасти на населені пункти.

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Якщо ви побачите влучання ракети чи іншу атаку – не фотографуйте і не знімайте на відео наслідки. Такі матеріали в соцмережах допомагають ворогу корегувати удар. Інформаційне мародерство загрожує життю цивільних, рятувальників і наших захисників. Також не можна поширювати дані про роботу протиповітряної оборони. Будьте обачні, а також бережіть себе та своїх рідних.