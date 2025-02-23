Тривога тривала 10 годин: які наслідки масованої атаки "Шахедами" на Київщину
- 23 лютого Київська область зазнала масованої атаки безпілотниками. Повітряна тривога тривала 10 годин.
- Працювала ППО. Унаслідок падіння уламків пошкоджено 4 приватних будинки.
У ніч на 23 лютого Росія масовано атакувала Київську область ударними дронами. Працювали Сили ППО.
Які наслідки ворожої атаки – повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Атака "Шахедами" на Київщину 23 лютого
Цієї ночі російські загарбники масовано атакували Київську область безпілотниками. Повітряна тривога тривала з 21:08 до 07:28.
В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено,
– наголосив Калашник.
Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у Бучанському районі пошкоджено 4 приватних будинки. У Вишгородському – загоряння трав'яного настилу на відкритій ділянці місцевості. Пожежу вже ліквідували.
Наразі оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків російської атаки.