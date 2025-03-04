"Шахеди" атакують країну: в яких областях лунає тривога

Ввечері 4 березня росіяни запустили по Україні дрони-камікадзе. У низці областей оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

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