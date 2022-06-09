Тривога в західних і центральних областях: негайно йдіть в укриття
У багатьох регіонах країни на початку доби 9 червня пролунала сирена повітряної тривоги. Слід негайно йти в укриття через загрозу удару з неба.
Станом на 1 годину ночі, попередили про небезпеку у всіх регіонах Заходу та Центру України. Також гуділи сирени на Харківщині. Переглянути актуальну карту тривог можна за цим посиланням.
Напередодні В Україні по обіді лунала повітряна тривога
В яких областях оголосили тривогу:
- Київ та область;
- Вінницька;
- Черкаська;
- Житомирська;
- Харківська;
- Кіровоградська;
- Волинська;
- Хмельницька;
- Львівська;
- Закарпатська;
- Чернівецька;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Івано-Франківська;
- Чернігівська.
Карта тривог станом на 00:50 / Скриншот
Щодо Луганської області, то там повітряна тривога триває ще від початку квітня. Важливим є й те, що практично ніколи не буває тривоги в Херсонській області та в Криму. Це зумовлено тим, що території регіону та автономної республіки тимчасово захоплені ворогом.Важливо! Якщо ви побачите влучання ракети в жодному разі не знімайте наслідки. Публікація таких матеріалів у соцмережах протягом кількох годин може допомогти росіянам корегувати удар. Тому такі дії загрожують життю цивільних, рятувальників і наших захисників. Також заборонено публікувати дані про роботу протиповітряної оборони.
Нещодавно тривога перервала інтерв'ю першої леді
7 червня дружина президента України Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу ABС. У момент, коли вона пояснювала відмінність між "спокійними" та "неспокійними регіонами", в столиці почала лунати сирена. Тому тривога перервала діалог.
Тому розмову довелося на певний час зупинити. Ймовірно, в цей момент американській медійниці стало зрозуміло, що таке ризик ракетного обстрілу в будь-якій частині країни.
У Харкові під час тривоги пролунали вибухи та спалахнула пожежа
Ввечері 8 червня повідомили про небезпеку на Харківщині. Згодом у мережі повідомили, що там відбувся ворожий обстріл обласного центру.
У Харкові почулися 2 дуже потужних вибухи та почалася пожежа на одному з об'єктів міста. У російських пабліках писали, що тоді випускали ракети з Бєлгорода.
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