Тривога в західних і центральних областях: негайно йдіть в укриття

У багатьох регіонах країни на початку доби 9 червня пролунала сирена повітряної тривоги. Слід негайно йти в укриття через загрозу удару з неба.

Станом на 1 годину ночі, попередили про небезпеку у всіх регіонах Заходу та Центру України. Також гуділи сирени на Харківщині. Переглянути актуальну карту тривог можна за цим посиланням.

Напередодні В Україні по обіді лунала повітряна тривога

В яких областях оголосили тривогу:

Київ та область;

Вінницька;

Черкаська;

Житомирська;

Харківська;

Кіровоградська;

Волинська;

Хмельницька;

Львівська;

Закарпатська;

Чернівецька;

Рівненська;

Тернопільська;

Івано-Франківська;

Чернігівська.



Карта тривог станом на 00:50 / Скриншот

Щодо Луганської області, то там повітряна тривога триває ще від початку квітня. Важливим є й те, що практично ніколи не буває тривоги в Херсонській області та в Криму. Це зумовлено тим, що території регіону та автономної республіки тимчасово захоплені ворогом.

Нещодавно тривога перервала інтерв'ю першої леді

Якщо ви побачите влучання ракети в жодному разі не знімайте наслідки. Публікація таких матеріалів у соцмережах протягом кількох годин може допомогти росіянам корегувати удар. Тому такі дії загрожують життю цивільних, рятувальників і наших захисників. Також заборонено публікувати дані про роботу протиповітряної оборони.

7 червня дружина президента України Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу ABС. У момент, коли вона пояснювала відмінність між "спокійними" та "неспокійними регіонами", в столиці почала лунати сирена. Тому тривога перервала діалог.

Тому розмову довелося на певний час зупинити. Ймовірно, в цей момент американській медійниці стало зрозуміло, що таке ризик ракетного обстрілу в будь-якій частині країни.

У Харкові під час тривоги пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Ввечері 8 червня повідомили про небезпеку на Харківщині. Згодом у мережі повідомили, що там відбувся ворожий обстріл обласного центру.

У Харкові почулися 2 дуже потужних вибухи та почалася пожежа на одному з об'єктів міста. У російських пабліках писали, що тоді випускали ракети з Бєлгорода.

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