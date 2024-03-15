Тривожний вечір у Курську, Бєлгороді та Воронежі: росіяни скаржаться на атаку дронів

Вкрай неспокійним виявився вечір 15 березня для мешканців Росії. Про "апасность" попереджали у Курській, Бєлгородській і Воронезькій областях.

Відповідні попередження почали з'являтися близько 22:40 15 березня. Пізніше надходила інформація про те, що регіони буцімто під атакою безпілотників.

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Росіян попереджають про небезпеку

Так, спочатку про ракетну небезпеку попереджали мешканців у Губкінському та Старооскольському округах Бєлгородської області. Про це сповістила мерія Бєлгорода.

Невдовзі про небезпеку атаки дронами повідомили мешканців Курської області. Сповістив їх про це губернатор. Губернатор Воронезької області також попереджав про режим небезпеки атаки дронів.

Пізніше стало відомо, що загрозу ракетної небезпеки вирішили оголосити по всій території Бєлгородської області. Інформацію про це сповістила мерія Бєлгорода у своєму телеграмі.

Близько 23:00 російські пабліки почали писати про те, що у Курську та Курському районі буцімто працює ППО. Про це мешканців намагався запевнити місцевий губернатор.

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А вже близько 23:15 губернатор розповідав байки про те, що сили ППО у Курській області буцімто знищили український безпілотник літакового типу. А через кілька хвилин стало відомо, що у Курській області знову гучно.

Повернімося до Воронезької області. Там губернатор закликав людей зберігати спокій і стежити за сповіщеннями від уряду області або МНС Росії. Попрохав людей бути готовими перейти до кімнат без вікон. Якщо ж мешканці на вулиці, то їх закликають сховатися всередині будівлі або підземному паркінгу.

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