"Тривожна" ніч в Новоросійську: місто атакували безекіпажні катери

Неспокійною була ніч для росіян на 3 липня у Новоросійську. Туди навідалися невідомі безекіпажні катери.

За словами місцевих, вибухи з боку моря було чути протягом 30 хвилин. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку морських дронів на Новоросійськ

Близько 3 ночі з'явилася інформація про те, що Новоросійськ атакують невідомі безекіпажні катери. Влада закликала місцевих жителів не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон та з суцільними стінами.

Згодом з'явилася інформація, що поблизу Новоросійська російський флот відбиває атаку морських дронів.

У Новоросійську відбивають атаку безекіпажних катерів… Не знаходитесь на відкритому просторі біля моря, – написав мер Новоросійська Андрєй Кравченко.

Деякі російські ЗМІ уже встигли заявити, що кілька безекіпажних катерів буцімто було знищено. Втім, офіційної інформації щодо наслідків атаки наразі немає.

Додамо, що через атаку морських дронів, у Новоросійську перекривали рух в районі набережної.

"У районі набережної від вулиці Ісаєва до Олексиного обмежено рух. Не виїжджати", – повідомив заступник мера.

Згодом міський голова повідомив, що рух відновили.

Новоросійськ – головний російський порт на Чорному морі та одночасно військово-морська база. Після ударів українських дронів і ракет по базах у Криму туди було переведено частину Чорноморського флоту Росії.