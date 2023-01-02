Добрий знак: у перший день року у Києві народилась трійня

Життя завжди перемагає смерть, а світло – темряву. У перший день 2023 року у Києві народилася трійня. Це – добрий знак.

У перший день нового року в українській столиці на світ з'явилося 12 маленьких українців та 19 маленьких українок. Бажаємо їм щасливого дитинства під мирним небом.

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Також дуже добрий знак, що 1 січня народилась трійня. Хлопчиків назвали Матвій, Богдан та Владислав.

З Новим роком! Життя триває! У перший день 2023 в столичних пологових народилася 31 дитинка – 12 хлопчиків і 19 дівчаток. І одразу добрий знак – трійня! Три козаки Матвій, Богдан та Владислав,

– мовиться у повідомленні.



У Києві 1 січня народилася трійня / Департамент охорони здоров'я міста Києва



Малюків назвали Матвій, Богдан та Владислав / Департамент охорони здоров'я міста Києва

Українці залишили мамі та малюкам багато вітальних коментарів.

На Миколаївщині дівчинка народилася на самісінький Новий рік