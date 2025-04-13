У ЗСУ вперше показали роботу української лазерної зброї "Тризуб"

Наприкінці 2024 року стало відомо, що Україна є серед тих небагатьох держав, яка має власну лазерну зброю. Йдеться про комплекс "Тризуб", здатний збивати ударні дрони, авіабомби, балістику, а також літаки й вертольоти.

Під час нещодавньої конференції "Європейська оборонна індустрія: перспективи співпраці з українським ОПК" у Силах безпілотних систем вперше показали роботу українського лазерного комплексу "Тризуб", передає 24 Канал.

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Як працює український "Тризуб"

Так, під час випробувань були показані роботу комплексу по наземній мішені, а також використання лазера для засліплення камери оптоволоконного FPV-дрона.

Робота вітчизняного лазерного комплексу: дивіться відео

З огляду на оприлюднені кадри експерти припустили, що "Тризуб" оснащений оптико-електронною станцією, проте наведення на ціль здійснюється вручну за допомогою джойстика, а не в автоматичному режимі.

Ймовірно, "Тризуб" все ще перебуває на стадії функціонального прототипу, тому, ймовірно, ця функція буде додана пізніше.

Раніше повідомлялося, що український лазерний комплекс був розроблений фахівцями за кілька місяців і наразі проходить випробування.

За словами командувача СБС Вадима Сухаревського, український лазер здатний збивати літаки та вертольоти на висоті до 5 кілометрів. Крім того, він може знищувати ударні дрони, авіабомби та балістику на відстані до 3000 метрів. "Тризубом" також можна засліплювати різні повітряні цілі, зокрема літаки, на дистанції до 10 000 метрів.