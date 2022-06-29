Трофейного солдата Чмоню таки обміняли: об'єкт насмішок у тіктоці потрапив на відео

Російського полоненого окупанта Чмоню, який став чи не найвпізнаванішим солдатом "другої армії світу", таки обміняли.

Герой мемів Чмоня, російський бойовик Андрій Рязанцев, звільнений з українського полону. Момент переклички, ймовірно перед обміном, потрапив на відео.

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Чмоня відгукується, на ім'я Рязанцев Андрій Андрійович та відповідає, що він рядовий і у полоні з 1 березня.

Тобто, Андрій Рязанцев або ж Чмоня перебував у полоні майже 4 місяці.

Чмоня став прототипом російського військового

У березня у соціальній мережі тікток користувачі активно поширювали відео з Чмонею – так прозвали бойовика-невдаху з окупованої Горлівки Донецької області, який потрапив у полон до ЗСУ.

Його справжнє ім'я – Андрій Рязанцев. Під час мобілізації він вступив до лав мотострілецького підрозділу так званого "ДНР".

Користувачі виклали в тікток безліч жартівливих відео з Чмонею, усі намагались відтворити його незграбний образ, одягаючи старий одяг, заправляючи куртку у штани та демонструючи на камеру розгублений вираз обличчя.

Таким чином мільйони, які Росія зливала на формування іміджу російського солдата, просто обнулились.

Найпопулярніші меми з Чмонею / Фото соцмережі

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