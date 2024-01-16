"Солдати" в частині не були рік: за що судитимуть трьох депутатів Київради

Трьох депутатів Київської міської ради судитимуть. Адже вони, бувши солдатами, протягом року не з'являлись на службі.

У Державному бюро розслідувань пояснили, що депутати-солдати навіть отримували гроші за "службу". Їх прикривали командир та керівник апарату Київської міської військової адміністрації.

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Що відомо про суд над трьома депутатами Київради

Державне бюро розслідувань повідомило, що вони завершили розслідувати справу про ухилення від військової служби трьох депутатів Київської міськради за допомоги:

керівника апарату Київської міської військової адміністрації,

командира військової частини.

ДБР вже скерувало в суд обвинувальний акт. Адже слідчі вже встановили, що:

солдати однієї з військових частин, троє з яких – столичні депутати, ще один – помічник депутата Київради, протягом року не з'являлись на військову службу, проте отримували гроші;

керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до Київської міської військової адміністрації;

до справи залучили й командира однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали служити за мобілізацією.

Три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою, а керівник апарату Київської міської військової адміністрації – у сприянні в ухиленні,

– розповіли в ДБР.

Своєю чергою командира військової частини звинувачують в перевищенні службових повноважень.

Якщо провину депутатів доведуть, то їм може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі, командиру – обмеження волі або позбавлення волі на 2 – 5 років.

Мобілізація посадовців: коротко

Державні службовці мають бронь від мобілізації. Так, виїжджати за кордон можуть:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

До речі, адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий розповідав у коментарі "РБК-Україна", що не підлягають мобілізації ті міські голови, чиновники та державні службовці, які на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади й іншими органами – місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів.

Водночас депутати місцевих рад підлягають мобілізації. Ба більше, на них не поширюється бронювання.