"Солдати" в частині не були рік: за що судитимуть трьох депутатів Київради

16 січня 2024, 10:54
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Джерело:

ДБР

Трьох депутатів Київської міської ради судитимуть. Адже вони, бувши солдатами, протягом року не з'являлись на службі.

У Державному бюро розслідувань пояснили, що депутати-солдати навіть отримували гроші за "службу". Їх прикривали командир та керівник апарату Київської міської військової адміністрації. 

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Що відомо про суд над трьома депутатами Київради

Державне бюро розслідувань повідомило, що вони завершили розслідувати справу про ухилення від військової служби трьох депутатів Київської міськради за допомоги:

  • керівника апарату Київської міської військової адміністрації,
  • командира військової частини.

ДБР вже скерувало в суд обвинувальний акт. Адже слідчі вже встановили, що:

  • солдати однієї з військових частин, троє з яких – столичні депутати, ще один – помічник депутата Київради, протягом року не з'являлись на військову службу, проте отримували гроші;
  • керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до Київської міської військової адміністрації;
  • до справи залучили й командира однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали служити за мобілізацією.

Три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою, а керівник апарату Київської міської військової адміністрації – у сприянні в ухиленні,
– розповіли в ДБР.  

Своєю чергою командира військової частини звинувачують в перевищенні службових повноважень.

Якщо провину депутатів доведуть, то їм може загрожувати 5 – 10 років позбавлення волі, командиру – обмеження волі або позбавлення волі на 2 – 5 років. 

Мобілізація посадовців: коротко

Державні службовці мають бронь від мобілізації. Так, виїжджати за кордон можуть:

  • члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;
  • Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;
  • Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;
  • державні секретарі міністерств;
  • Керівник Офісу Президента України та його заступники;керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;
  • Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;
  • Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
  • Голова та члени Рахункової палати;
  • Голова та члени Центральної виборчої комісії;
  • голови та члени інших державних колегіальних органів;
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;
  • народні депутати України;
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;
  • Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;
  • Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
  • голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;
  • судді Конституційного Суду України;
  • судді;
  • прокурори;
  • керівники інших державних органів та їх заступники;
  • депутати місцевих рад;
  • керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;
  • керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

До речі, адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий розповідав у коментарі "РБК-Україна", що не підлягають мобілізації ті міські голови, чиновники та державні службовці, які на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади й іншими органами – місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів. 

Водночас депутати місцевих рад підлягають мобілізації. Ба більше, на них не поширюється бронювання. 

Автор: Діана Квасневська