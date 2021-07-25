У трьох регіонах Іспанії вирують масштабні лісові пожежі: фото, відео
25 липня 2021 , 20:01Читать новость на русском
Джерело:El Pais
В Іспанії 24 липня спалахнуло декілька масштабних лісових пожеж. Полум'я зафіксували в Андалусії, Кастилії-Ла-Манча та Каталонії.
До гасіння вогню залучили сотні пожежників, співробітників військового підрозділу з НС, а також десятки гелікоптерів і літаків.
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Масштабні пожежі в Іспанії
- У районі населеного пункту Льєтор в провінції Альбасете вогнем випалено близько 1 тисячі гектарів лісу.
- У Каталонії одразу дві пожежі – у провінціях Таррагона та Жирона. Там знищено вже понад 1,1 тисячі гектарів лісу.
- У районі андалуського муніципалітету Вільярраса виникло загоряння – випалено близько 600 гектарів лісу.
У трьох регіонах Іспанії вирують масштабні лісові пожежі / Фото ЕРА