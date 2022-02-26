На трьох станція метро у Києві опустили затвори, щоб уникнути загрози

У Києві продовжуються запеклі бої між російськими окупантами та Збройними силами України. Поліцейські повідомили, що опустили затвори на станціях метро.

Поліцейські перебувають у метро Києва. Вони повідомили що опустили затвори на таких станціях метро: Берестейська, Шулявська та Університет.

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Це зробили, щоб зменшити небезпеку для людей, які використовують метро як укриття.



Як діяти під час атаки / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації "Суспільного" у телеграмі

Поліцейські, які перебувають у метро Києва, повідомили Суспільному, що опустили затвори на станціях метро Берестейська, Шулявська та Університет до усунення загрозливої ситуації.