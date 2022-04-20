Трохи менше наступів та обстрілів, – Гайдай про ніч на Луганщині

Гайдай розповів, що ніч проти 20 квітня на Луганщині була більш спокійною порівняно з іншими. Було менше і наступів, і обстрілів.

Такої величезної навали в Рубіжному й Попасній, як раніше, не було. Про це заявив очільник Луганської ОВА 20 квітня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Наскільки це можливо і доречно говорити, то більш-менш спокійно минула в нас ніч. Не було тієї величезної навали в Рубіжному й Попасній. Трохи менше було і наступів, і обстрілів,

– розповів Сергій Гайдай.

Також він додав, що всі дії окупантів не залишились безкарними. Лікарні заповнені пораненими орками, КАМАЗами звозять кудись трупи.

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