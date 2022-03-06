Тростянець – єдине місто на Сумщині, окуповане ворогом: фото

На Сумщині ворог зміг окупувати лише одне місто – Тростянець в Охтирському районі. У мережі опублікували фото ситуації в місті.

Щоправда, інформація від місцевих жителів та голови Тростянця про ситуацію в місті відрізняється. Про це повідомив очільник Сумської ОВА 6 березня.

Зверніть увагу Росія напала на Україну: хронологія основних подій

За інформацією голови громади, кількість ворожої техніки у Тростянці значно зменшується. Потрохи працюють комунальники та енергетики, відновлюють електромережі, газопроводи, водопостачання.



Окупанти в Тростянці / Фото Дмитра Живицького

Світло, за словами голови, відновили майже у всьому місті та в більшості сіл громади. У деяких населених пунктах ворог атакував високовольтні лінії, тому постачання там ще немає.



Жителі Тростянця натомість розповідають інше.

Води немає зовсім, опалення немає по всьому місту, електроенергії також немає. Проблеми зі зв'язком. В приватних будинках теж немає тепла, оскільки все на насосах, а насоси – від електрики,

– наголошують люди.

Їжі, кажуть, у магазинах немає, все вигребли російські окупанти. Деяких ліків в аптеках теж немає. Хліб у місті випікає фермер, який безкоштовно розвозять по будинках.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!