У Тростянці починають відновлювати інфраструктуру: архітектори і урбаністи оглянули руйнування

У місто Тростянець, що на Сумщині, прибула перша група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою громади, яку зруйнували окупанти, коли вдерлися на територію суверенної та незалежної України.

Влада громади обіцяє обов'язково відбудувати зруйновані міста та села і вже активно над цим працює. Таку інформацію опублікував голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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Вчора до нас в область прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою Тростянецької громади. Разом із головним архітектором області Володимиром Биковим і спільно з фахівцями з Києва, проєктними інститутами обговорили перші кроки робіт,

– повідомив Дмитро Живицький.

За його словами, від сьогодні починається етап обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця. Головна мета відновлення – відбудувати зруйноване безжалісними окупантами, щоб люди повернулися до нормального життя в громаді.

Голова Сумської ОДА зазначив, що почались роботи над відновленням об'єків інфраструктури. Він також додав, що у Тростянці вже у частині міста є електроенергія. В громаді роблять все необхідне для того, щоб мешканці були з теплом, світлом, газом та водою.

П'ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу вигоріла повністю, адже, як розповів один із мешканців, російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів. Їхня ціль була – спалити людей у будинку,

– підкреслив Живицький.

Зазначається, що цей та інші будинки мають бути відновлені. А фахівці-архітектори будуть обстежувати ці будівлі, щоб зробити висновки та надати рекомендації щодо їх відновлення.

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