У Тростянці на Сумщині ЗСУ знищили ворожу техніку

Збройні сили України 3 березня знищили ворожу техніку точковими ударами. Також зупинили ворожі колони техніки навколо міста.

Якщо вчора Тростянець був повністю окупований військом Росії, то нині ситуація змінилася. Про це розповів голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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Так, 2 березня місто Тростянець було повністю окуповане військовими Росії. Біля райвідділку поліції, у самому центрі Тростянця, стояла важка вогнеметна система залпового вогню "Буратіно". Також у центральній частині стояли "Гради" і САУ.

Сьогодні, завдяки ЗСУ ми знищили ворожу техніку точковими ударами! Також зупинили ворожі колони техніки навколо міста,

– розповів Живицький.

Міська рада наразі працює. Тих людей, у яких критична ситуація з продуктами, закликають телефонувати. Обіцяють зробити все, щоб допомогти.

А тут можна помилуватися, як наші байрактари знищують у Тростянці ворожі САУ, які обстрілювали населені пункти: