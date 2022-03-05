У Тростянці ворог веде вогонь по цивільних, якщо вони беруть в руки телефон

На Сумщині російські окупанти не припиняють атаки. У Тростянці люди бояться виходити на вулиці.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Рада" голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він зазначив, що також у Тростянці проблеми з харчуванням.

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"Постійно обстрілюють мирних мешканців у Тростянці, який зараз під окупацією. Особливо, якщо хтось дістає мобільний телефон, то одразу відкривають вогонь на ураження", – сказав Живицький.

Обстріли Охтирки

З початку нового російського вторгнення вороги постійно атакують Охтирку на Сумщині. Окупанти впродовж 5 березня скидають на місто авіабомбардування міста.

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