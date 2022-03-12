З Тростянця організують додаткові автобуси для евакуації

З Тростянця, що на Сумщині, 12 березня курсуватимуть додаткові евакуаційні автобуси. В ОВА розповіли подробиці.

Детальніше все у своєму телеграм-каналі повідомив Дмитро Живицький. Він є керівником Сумської обласної військової адміністрації.

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"Близько 14:00 будуть подані два додаткових автобуси для евакуації біля стадіону імені. Куца, вулиця Кеніга", – уточнив очільник ОВА.

На Сумщині погодили "зелені коридори" на 12 березня

На Сумщині українська влада погодила "зелені коридори" для евакуації людей. Зокрема – з Тростянця, Сум, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля. Окупанти стверджують, що не атакуватимуть.

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