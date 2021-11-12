Тротил у варенні: з окупованого Криму намагалися вивезти вибухівку

Прикордонники спільно зі представниками Служби безпеки запобігли спробі незаконного переміщення вибухових речовин з окупованого Криму. Правоохоронці знайшли у банці варення тротил.

Днями до контрольного пункту в'їзду – виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованого Криму прибув автомобіль Renault Trafic.

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Тротил у варенні

В автівці були водій та троє пасажирів, всі – громадяни України.

Під час огляду транспорту та речей, які були в ньому, прикордонники спільно з представниками СБУ та інспектором митниці виявили банку варення. У ній була тротилова шашка вагою 400 грамів. Окрім того, в одного з пасажирів прикордонники виявили холодну зброю.



Прикордонники знайшли тротил у варенні / Фото Держприкордонслужби

Про інцидент повідомили поліцію

Через виявлення ознак кримінального правопорушення, про яке йдеться у статті про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, військовослужбовці повідомили представників Нацполіції.

Наразі тривають слідчі дії.



Також у зловмисників знайшли холодну зброю / Фото Держприкордонслужби