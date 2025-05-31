У Коростишеві привезли квіти та іграшки на могили дітей, які загинули через російську атаку

У Коростишеві, що на Житомирщині, 11-класники поїхали на кладовище до свого однокласника Романа Мартинюка. Хлопець та його молодші брат і сестра загинули внаслідок цинічного російського удару.

На жаль, вони так і не дочекалися свого останнього дзвоника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адміністрацію Коростишівського ліцею №1.

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У ліцеї кажуть, що випускники привезли з собою на кладовище квіти та іграшки. Тоді як класна керівниця Романа провела останній дзвоник. Окрім цього, учні привезли на кладовище шматочки торта, адже 29 травня у загиблої дівчинки мав бути день народження.



Випускники принесли квіти та іграшки на могили дітей, яких вбила Росія / Фото Ліцею №1 імені Густава Олізара

Там також нагадують, що 17-річний Роман разом з його молодшою 12-річною сестрою Тамарою та 8-річним братом Станіславом загинули вночі 25 травня внаслідок атаки Росії по Коростишівській громаді.

28 травня у Коростишеві відбулося прощання із загиблими. Зауважимо, що родина Мартинюків була багатодітною та виховувала п'ятьох діток. Проте двоє з них були старшими та жили окремо.

На момент російської атаки троє загиблих дітей разом з батьками перебували в будинку. Батькам вдалося вціліти, але стан матері важкий.