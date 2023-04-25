Пройшли години допитів: троє українських дітей, яких вкрали росіяни, повернулись

До України повернулись троє дітей, яких раніше вивезли росіяни. Вони не бачили рідних близько пів року.

Дорога дітей зайняла 15 днів. Малеча пережила години допитів у Росії та Білорусі, й нарешті повернулась до рідних.

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Дідусь однієї з дівчаток розповів, що не бачив дитину з жовтня. Він подякував усім, хто допоміг з поверненням дітей.

Троє дітей повернулись додому: відео

Скільки дітей викрала Росія

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла, що Росія могла викрасти до 200 тисяч дітей. Офіційно відомо про зникнення 19 393 дитини. Наразі вдалося повернути 361 з них.

На жаль, не можна сказати, що всі кейси завершились добре, хоч дитина повернулася до своїх рідних. Наприклад, 12-річний Сашко, якого окупанти депортували з Маріуполя, досі чекає, що знайдеться його мама.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої російського президента у справах дитини Марії Львової-Бєлової. Справа стосується саме викрадення українських дітей.