Троє військових постраждали під час міжнародних навчань у Латвії: в якому вони стані

Унаслідок нещасного випадку під час навчань Namejs 2021 постраждали троє військовослужбовців збройних сил союзників Латвії. Інцидент стався 10 вересня на Адазькому полігоні.

Про це повідомив речник латвійського міністерства оборони Каспарс Галкінс. Однак не уточнив, що ж стало причиною травмування воїнів.

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В якому стані постраждалі

Постраждалих військових оперативно доправили до медзакладу. Одного з них виписали одразу. Двоє інших продовжать лікування в стаціонарі.

Вони перебувають у стабільному стані.

Речник також зазначив, що рідних поранених військовослужбовців вже поінформували про інцидент, а його обставини наразі розслідуються.

У них беруть участь 9 300 військових з 17 країн.

Частина відпрацювань пройде в Ризі у межах міста.

Військові навчання Namejs 2021 триватимуть до 3 жовтня.