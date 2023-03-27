На Троєщині спалахнула масштабна пожежа: перед тим місцеві чули вибух
В одному з районів столиці, на Троєщині, як зазначають місцеві, щось вибухнуло, після чого спалахнула пожежа. Згодом інформацію про це підтвердили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
У понеділок, 27 березня, речниця ДСНС Київської області Світлана Водолага у коментарі журналістам 24 Каналу констатувала, що справді горить складське приміщення на Троєщині. Окрім того, вона зазначила, чи пожежа спалахнула внаслідок прильоту.
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Масштаби інциденту
Насамперед потрібно наголосити, що повідомлень про повітряну тривогу не було. Разом з тим Водолага запевнила, що ця пожежа не спалахнула внаслідок ворожого удару.
Там складське приміщення, 60 квадратних метрів. Я не знаю, що там могло вибухнути чи не вибухнути… У будь-якому разі, це не прильоти,
– сказала вона.
Окрім того, у мережі анонімні телеграм-канали опублікували фото та відео того, що станом на 13:30 було видно на території Троєщини у столиці.Зверніть увагу!
Пожежа на Троєщині: дивіться відео й фото з телеграм-каналів
Горить склад у столиці: дивіться ролик із соцмереж
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Пожежа у Слов'янську внаслідок прильотів
- Згадаємо до цієї теми, що у понеділок вранці, 27 березня, російські окупанти випустили декілька ракет С-300 по місту Слов'янську, що в Краматорському району Донецької області.
- Станом на 13:00 було відомо про 2 загиблих та 29 постраждалих через цю атаку. Медики надали потерпілим усю необхідну допомогу.
- Інцидент прокоментували, зокрема, Президент України Володимир Зеленський, голова Донецької ОВА Павло Кириленко та в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
- Власне, лідер нашої держави назвав це черговим терористичним актом загарбників. Водночас він наголосив, що усі причетні до воєнних злочинів проти України обов'язково будуть притягнуті до відповідальності.