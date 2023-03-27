На Троєщині спалахнула масштабна пожежа: перед тим місцеві чули вибух

В одному з районів столиці, на Троєщині, як зазначають місцеві, щось вибухнуло, після чого спалахнула пожежа. Згодом інформацію про це підтвердили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У понеділок, 27 березня, речниця ДСНС Київської області Світлана Водолага у коментарі журналістам 24 Каналу констатувала, що справді горить складське приміщення на Троєщині. Окрім того, вона зазначила, чи пожежа спалахнула внаслідок прильоту.

Дивіться також Компенсація за провали: як у Кремлі надумали здерти з росіян 40 мільярдів доларів

Масштаби інциденту

Насамперед потрібно наголосити, що повідомлень про повітряну тривогу не було. Разом з тим Водолага запевнила, що ця пожежа не спалахнула внаслідок ворожого удару.

Там складське приміщення, 60 квадратних метрів. Я не знаю, що там могло вибухнути чи не вибухнути… У будь-якому разі, це не прильоти,

– сказала вона.

Окрім того, у мережі анонімні телеграм-канали опублікували фото та відео того, що станом на 13:30 було видно на території Троєщини у столиці.

Мережею поширюються повідомлення, що причиною пожежі є вибух газового балона.

Пожежа на Троєщині: дивіться відео й фото з телеграм-каналів

Горить склад у столиці: дивіться ролик із соцмереж

Дивіться також У всьому світі зростає пенсійний вік: чи є на що скаржитися українцям

Пожежа у Слов'янську внаслідок прильотів