ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації, – голова ФДМУ Віталій Коваль

У Фонді державного майна України (ФДМУ) повідомили, що ТРЦ Ocean Plaza майже готовий до приватизації.

Про це розповів виданню Liga.net голова ФДМУ Віталій Коваль.

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З технічного погляду, Ocean Plaza вже готовий до приватизації. Ми провели всю необхідну підготовчу роботу,

– зазначив голова ФДМУ.

За його словами, наразі комплекс функціонує і генерує дохід. "Задачу мінімум, як акціонери, UDP (міноритарний акціонер, володіє 33,35% ТРЦ – 24 Канал) виконали", – стверджує Коваль.

На запитання журналіста, чи буде компанія UDP претендувати на Ocean Plaza, голова ФДМУ зазначив, що наразі UDP офіційно не виявили бажання брати участь в аукціоні. "Але ми підтримуємо з ними постійний діалог як з акціонерами", – повідомив він.

Також міноритарій не матиме пріоритетного права викупу ТРЦ на торгах. У разі публічних торгів, таких як аукціон, пріоритетне право на викуп не діє. UDP має можливість взяти участь в аукціоні на рівних умовах з іншими учасниками,

– пояснив Віталій Коваль.

Нагадаємо, що наразі ФДМУ та міноритарний акціонер UDP намагаються очистити Ocean Plaza від кредитного боргу у розмірі 200 мільйонів доларів перед колишнім російським власником – кіпрською компанією Ethoder Investments родини Ротенбергів. Він виник ще під час будівництва ТРЦ.

"Наразі розв'язання питання щодо боргу торгового центру перебуває у судовій площині. Після того, як суд ухвалить остаточне рішення, буде визначено, чи продаватимемо Ocean Plaza разом з його борговими зобов'язаннями, чи без них. А також буде встановлено дату аукціону", – уточнив голова ФДМУ Віталій Коваль.