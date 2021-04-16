"Труба Медведчука": для нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" обрали управителя

Управителем частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" обрали Укртранснафту. Другим учасником конкурсу була компанія "ПрикарпатЗахідтранс", якій суд заборонив розпоряджатися цим активом.

Про результати конкурсу з відбору управителя для частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" повідомило Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

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Для "Самара – Західний напрямок" обрали управителя

У конкурсі брали участь 2 компанії – "Укртранснафта" і "ПрикарпатЗахідтранс", який керував цим трубопроводом раніше.

Перемогу здобула "Укртранснафта", яка і стала управителем нафтопроводу.

Переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови,

– заявили в АРМА.

Також там наголосили, що для ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" ухвалою Вищого антикорупційного суду України від 23 лютого 2021 року передбачена заборона на користування і розпорядження зазначеним активом.

"Укртранснафта" натомість має велику матеріально-технічну базу і кількість кваліфікованих фахівців.

На наступному етапі планують провести оцінку активів і укласти договір про управління між АРМА і "Укртранснафта".

Питання нафтопроводу "Самара – Західний напрям"