На "трубу Медведчука" претендують 2 компанії

Читать новость на русском

Агенство з розшуку та менеджменту активів 9 квітня завершило прийом документів від компаній, які б хотіли управляти нафтопроводом "Самара – Західний напрям". Відомство почало перевірку ймовірних управителів.

Джерело:

АРМА

Зголосилися взяти на управління нафтопровід "Самара – Західний напрям" лише дві компанії. Обидві з них є українськими.

До слова Манікюрний салон не візьме "трубу Медведчука" в управління, – заступник голови АРМА

Наразі АРМА аналізує документи, які надіслали потенційні управителі.

Агентство має оцінити:

  • коректність оформлення,
  • відповідність учасників кваліфікаційним критеріям,
  • економічні пропозиції компаній,
  • досвід та ділову репутацію на ринку.

З переможцем конкурсного відбору укладуть договір, на підставі якого буде здійснюватися управління активом.

Характеристики активів:

  • об’єкти нерухомого майна, будівлі, споруди,
  • технологічні об’єкти та лінійні ділянки, які безпосередньо задіяні у технологічному процесі.
Зверніть увагу! АРМА не зазначає назв компаній, які хотіли б взяти нафтопровід під своє управління. Втім, нещодавно голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявляв, що компанія готова взяти трубу під своє управління.

Нафтопровід "Самара – Західний напрям" перейшов у власність держави

  • 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
  • Тоді ж вирішили повернути в державну власність Нафтопровід "Самара – Західний напрям".
  • Його збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави. Але за сприянням дочірньої компанії російського Транснафтопродукту цього не сталося.
  • У 2017 році внаслідок неправомірного рішення суду частина нафтопродуктопроводу перейшла Прикарпатзахідтрансу.
  • Кінцевим власником компанії є Анатолій Шефер, якого пов'язують із Медведчуком.