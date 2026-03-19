Це абсурдно, – у МЗС прокоментували поведінку Орбана й заяви Угорщини щодо "Дружби"
- Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу "Дружба", не засуджуючи російську агресію, що завдала йому шкоди.
- МЗС України акцентує, що Росія щодня руйнує інфраструктуру країни, тоді як Угорщина ігнорує повномасштабну війну.
Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу "Дружба". А її влада досі не висловила засудження щодо пошкодження трубопроводу внаслідок російського удару.
Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий.
Чому питання ремонту "Дружби" є політичним?
Речник зауважив, що Київ досі не чув від Угорщини засудження російської агресії на нафтопровід "Дружба". Замість того, аби пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати постачання енергоносіїв, прем'єр-міністр Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні, каже Тихий.
Таким чином, Угорщина політизує це питання, перетворює його на політичний привід і висуває вимоги до України, що, на наш погляд, абсурдно. Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку Росії,
– заявив речник.
Також у МЗС зауважили, що атаки Росії щодня руйнують інфраструктуру України. Після атаки по "Дружбі" ворожі війська уразили й інші українські трубопроводи, зокрема Одеса-Броди.
"Україна все це ремонтує. Але у нас немає безмежних ресурсів. Ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, яку Угорщина з якихось причин воліє ігнорувати", – додав Тихий.
Що відомо нині про ситуацію навколо "Дружби"?
19 березня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вкотре пригрозив Україні вжити заходів через зупинку транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба". Він вкотре наголосив, що Братислава та Будапешт "мають право" отримувати російську нафту до кінця 2027 року не лише через нафтопровід, а й морським шляхом.
Фіцо заявив, що президент України Зеленський "незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою заміни нинішнього угорського уряду".
Дещо раніше лідер Угорщини Віктор Орбан заявив, що навіть попри згоду України на ремонт трубопроводу "Дружба" він не змінить свого рішення про блокування фінансової допомоги ЄС для України.