Трудова міграція: скільки українців не бажає жити та працювати в Україні

Трудова міграція стала загрозливим трендом в сучасній Україні. Загрозливі цифри наводять автори статті 24 каналу "Нація, що їде: як повернути українських трудових мігрантів додому".

Скільки насправді людей виїхало з України за 30 років – не знає ніхто, але за приблизними оцінками, до 10 мільйонів – це населення кількох областей.

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За оцінками колишнього міністра Дмитра Дубілета, за минуле десятиліття, з України виїхали й не повернулися майже 4 мільйони українців, тобто трохи менш як 10% населення країни. Точніші цифри навести неможливо, бо останній перепис населення України робився у 2001 році, а перепис 2020-го був віртуальним і робився за принципом "пальцем в небо".

Статистика свідчить, нині за кордоном постійно перебувають приблизно 2,5 – 3 мільйони українців, так званих "трудових мігрантів". Їх кількість може збільшуватись у кілька разів внаслідок так званої сезонної міграції. Більшість з них їхали зовсім не за "фантастичною кавою" та Віденською оперою, які обіцяв президент Порошенко у 2017 році, коли запрацював Безвіз.

Ці цифри – вирок для держави. Вони вказують на те, що люди не вірять владі і не бажають бути частиною цього проєкту. А ще – сигнал для можновладців прокинутись та щось вже нарешті робити. Україна – демократична держава й тут не можна закрити кордони та заборонити міграцію власних громадян, як в Білорусі чи в Афганістані.

Якщо держава не вживатиме заходів і не створить умови для повернення гастарбайтерів – українців незабаром буде не 40, а 30 мільйонів. З них третина або навіть половина – пенсіонерів, адже вся молод