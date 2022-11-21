Трудове рабство навіть під час війни: власник СТО декілька років утримував працівника у гаражі
Джерело:Поліція Київської області
У Броварах, що на Київщині, 50-річний власник СТО силоміць утримував свого 37-річного працівника. Проживав той увесь цей час в гаражному приміщені.
Звільнити його вдалося лише через декілька років. А все – через боргову кабалу.
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Не лише полон
Як повідомили правоохоронці, потерпілого у боргову яму втягнули незаконно, під приводом буцімто невчасного ремонту автомобілів. Після чого погрожували й розправою. Щоб виплатити борги, чоловік був вимушений безоплатно працювати. Ба більше, це продовжувалося навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Відомо, що окрім трудового рабства власник СТО:
- застосовував до чоловіка фізичне насилля,
- утримував у нелюдських умовах,
- відібрав телефон та документи,
- змусив шляхом погроз та шантажу переписати на себе будинок.
Лише у липні 2022 року постраждалому вдалося втекти. Однак власник СТО його знайшов та повернув назад до полону.
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Що загрожує власнику СТО
Викрити злочинну діяльність та звільнити 37-річного чоловіка вдалося за силової підтримки спецпризначенців працівникам:
- управління міграційної поліції,
- Броварського управління поліції Київщини.
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