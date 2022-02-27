Труханов та Гриневецький підривають оборону Одещини, – Стерненко

Сергій Стерненко заявив, що мер Одеси Геннадій Труханов та та голова ОДА Одещини Сергій Гриневецький здійснюють підривну діяльність, спрямовану проти оборони регіону.

За словами активіста, вони відмовляються сприяти силам територіальної оборони у забезпеченні. Добровольці мусять самі закривати усі потреби.

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Стерненко застеріг, що це тільки частина саботажу.

Ще до цієї атаки РФ я попереджав, що вони так діятимуть. Бо Труханов — росіянин, що підтримав окупацію Криму. Бо Гриневецький за другу державну мову російську, проти НАТО та заперечував факт російської агресії,

– наголосив активіст.

Зеленського просять звільнити Гриневецького

Стерненко зазначив, що з Трухановим розібратись встигнуть. Однак важливішою фігурою для оборони регіону зараз є голова ОДА.

Тому активіст закликав президента Зеленського негайно змінити Гриневецького. Його призначення було величезною помилкою, яка зараз завдає шкоди обороні держави.