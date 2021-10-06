Серед обвинувачених низка міських посадовців. Також є один відомий одесит ім'я якого поки не розголошують.

До теми CNN цікавиться рекетом і відмиванням грошей Труханова, – активіст

Показова справа для країни

Ірина Венедіктова наголосила на тому, що це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Слідчі встановили, що фігуранти нібито брали землю в оренду, проте практично привласнювали її. Це, ймовірно, робили шляхом підробки документів і використання службових повноважень.

На думку правоохоронців, ці дії завдали збитки міському бюджету в розмірі понад 533 мільйони гривень. Окрім Труханова, підозру отримав і експрокурор області. Також Венедіктова зазначила, що кількість підозрюваних у справі може згодом збільшитись.

Вдалося задокументувати протиправну діяльність різношерстих людей: від градоначальника та експрокурора області до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки й "крутив" ними як хотів,

– написала генпрокурорка.

Читайте повний текст Ірини Венедіктової:

Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону.

Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити.

На моїй пам'яті, мало не вперше слідству вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність таких різношерстих людей: від градоначальника та експрокурора області й до, здавалося б, звичайного бізнесмена, який вміло нарядив всіх цих героїв у різні одежинки й "крутив" ними як хотів, прямо як на виставі в театрі юного глядача.

Ми усвідомлюємо, що винними цих людей може назвати тільки суд, а сьогодні їх статус – підозрювані. Версія, викладена вище, належить органу слідства і прокурорам, але ми в ці тези віримо і зробимо все можливе, щоби довести правду у суді.

На наше переконання, всі ці люди (абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитись) були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінально карані діяння.

Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Наголошу, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами й прокурорами.

У нас ніколи не було сумнівів у тому, що такі складні злочинні механізми можуть працювати як годинник лише тоді, коли в когось вистачило нахабства і, напевно, сміливості вибудувати абсолютно чітку ієрархічну модель, де у кожного своя роль, своя функція, до дрібниць зрозумілі компетенції, а на троні – ватажок, який вміло смикає за потрібні ниточки в потрібний час.

Ми вправі робити такі твердження, проаналізувавши колосальний масив даних, отриманих в ході слідчих дій: телефонні перемовини, дані з комп'ютерів, інформація, законно отримана з електронних поштових скриньок і багато чого іншого. Вірю, що прокурори будуть в змозі представити свою позицію в суді професійно і компетентно.

Будемо сподіватись, що такі вистави залишаться тільки на театральних афішах, а не в місті, ім'ям якого пишається кожен українець, не в місті, назву якого знають далеко за межами нашої Батьківщини, не в місті, яке по праву вважається легендою. Але вже точно не бандитською.

Всім добра