Трухін написав заяву про складання депутатського мандату
Джерело:Ярослав Железняк
Олександр Трухін написав заяву про складання мандату. Це трапилось після того, як суд ухвалив вирок щодо його справи.
З'явилась заява Трухіна. Також відомо, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет Верховної Ради України.
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Що відомо про заяву Трухіна
….Повідомляю про складання повноважень народного депутата України Верховної Ради 9 скликання,
– написав Трухін.
Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що:
- відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет Верховної Ради;
- зала розгляне її на найближчому засіданні.
Заява Трухіна про складання мандату / Фото Ярослава Железняка
Чому Трухін написав заяву про складання мандату
Вищий антикорупційний суд 22 лютого ухвалив обвинувальний вирок щодо нардепа Олександра Трухіна. Мовиться про справу про пропозицію хабаря патрульним.
Суд визнав Олександра Трухіна винним у:
- спробі підкупу патрульних поліцейських за "150 тисяч" без зазначення грошової одиниці;
- безперешкодному залишенні місця ДТП.
Тоді у САП пояснювали, що, як тільки обвинувачувальний вирок щодо нардепа набирає законної сили, то, згідно зі статтею 81 Конституції України, народний депутат України достроково припиняє свої повноваження.
Справа Трухіна: коротко
- 23 серпня 2022 року Бориспільському шосе у Києві зіткнулись Audi A8, Ford та Daewoo. Тоді Audi A8 врізався в Ford, який зачепив Daewoo.
- Внаслідок аварії постраждав очільник Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, який потрапив до лікарні із важкими травмами.
- Сам Трухін заявляв, що він не вважає себе винним. Та 22 лютого на суді визнав свою вину та ініціював укладання угоди. Так, суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та Трухіним.
- Суд ухвалив вирок у справі нардепа. Врешті Трухін отримав судимість, максимальний штраф у вигляді 68 тисяч гривень, внесену нардепом заставу у розмірі 49 620 гривень скерують на потреби Збройних Сил України. Також він зобов'язаний перерахувати 6 мільйонів гривень впродовж 30 днів з моменту затвердження угоди в Фонд United 24 на проєкт "Армія дронів".