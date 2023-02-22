Трухін визнав у суді, що пропонував хабар: має скласти мандат і сплатити великий донат на ЗСУ

Депутат "Слуги народу" Олександр Трухін у суді визнав свою провину в пропозиції хабаря поліцейському та ініціював угоду зі слідством. За умовами угоди, Трухін зобов'язується протягом місяця заплатити 6 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.

Заступник голови антикорупційного комітету ВРУ Ярослав Юрчишин повідомив, що 22 лютого нардеп Олександр Трухін прийшов на засідання у ВАКС. Обвинувачений підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.

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Що передбачає угода

Прокурор Денис Димків повідомив учасників засідання, що 17 лютого Трухін надіслав йому угоду, де визнав, що пропонував хабар поліцейському.

Ми дійшли згоди, що ця угода буде відповідати суспільному інтересу, зважаючи на те, що Трухін, як народний депутат, за час війни не втік та не вживав антиукраїнських заходів, а навпаки займав проукраїнську позицію,

– сказав Димків.

Цією угодою Трухін зобов'язується протягом 30 днів особисто перерахувати 6 мільйонів гривень на проєкт United24 "Армія дронів" на підтримку Збройних Сил України.

Крім того, нардеп повинен сплатити штраф у розмірі 68 тисяч гривень. До слова, це максимальна сума штрафу за статтею, яку йому інкримінують. Захисник Трухіна зі свого боку зазначив, що його підопічний складе свої повноваження як народний депутат.

Варто також зауважити, що цю угоду ще має затвердити колегія суддів ВАКС. Якщо суд затвердить угоду зі слідством, то після того, як вирок набере чинності, Трухін втратить мандат народного обранця.

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