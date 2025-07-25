В Україні вперше оштрафували Telegram-канал за нелегальну рекламу казино на 4,8 мільйона гривень

Державне агентство з регулювання азартних ігор PlayCity наклало штраф у розмірі 4,8 мільйона гривень на Telegram-канал "Труха Україна". Вони незаконно рекламували онлайн-казино.

Цей Telegram-канал регулярно рекламував онлайн-казино. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

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Що відомо про штраф "Трусі"?

Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат – штраф 4,8 мільйона гривень для власника каналу,

– йдеться в повідомленні.

Серед виявлених порушень:

систематична незаконна реклама азартних ігор;

відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;

маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" – що вводить в оману;

відсутність попередження про лудоманію;

реклама без договору з ліцензованими організаторами.

У Мінцифри наголосили, що це лише перший приклад притягнення до відповідальності власників Telegram-каналів, але подібна практика надалі буде існувати.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо посилення державного контролю за гральним бізнесом в інтернеті. Одне з головних рішень – заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміт часу у грі на тиждень.