Трупи людей лежать на вулиці і їх не можуть поховати, – представник міськради Ізюма про обстріли

В Ізюмі, що на Харківщині, немає води, світла й періодично зникає зв'язок. Ситуація у місті катастрофічна.

Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник управління Ізюмської міської ради Максим Стрельник. Він наголосив, що немає навіть можливості поховати людей.

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"Російські окупанти за допомогою зрадників ще 3 тижні тому змогли форсувати річку Сіверський Донець, але не заходили в місто, але вони змогли заблокувати дорогу й це тривало приблизно 3 тижні. Ні міська влада, ні волонтери, не могли доставити гуманітарну допомогу", – сказав Стрельник.

У блокаді 20 тисяч людей

За словами представника міськради, окупанти беруть людей в заручники й створюють гуманітарну катастрофу. Він зазначив, що без перебільшення може назвати ситуацію в Ізюмі геноцидом.

Стрельник сказав, що ситуація в місті така сама як і в Маріуполі. Різниця лише у кількості населення: у Маріуполі – пів мільйона, а в Ізюмі 50 тисяч. Керівник управління міськради повідомив, що наразі 20 тисяч ізюмчан перебувають у повній блокаді без їжі й води, ліків.

Іноді вдається зв'язатися з тими, хто є в місті. Вони підіймаються на висоту й там дзвонять. Надсилають відео, де трупи наших людей лежать в центрі міста. Ніхто їх не може поховати, бо постійні авіаудари, артилерія. Це справді жах,

– розповів Стрельник.

Представник міськради Ізюма про ситуацію в місті: дивіться відео