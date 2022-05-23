Труси біля їжі, гармидер і бруд: як окупанти жили в Кутузівці – ексклюзивний фоторепортаж

Побут російських загарбників давно став яскравою характеристикою портрета рашиста. Вони не мають нічого людського не лише у ставленні до мирних українців, а й до самих себе.

Хоробрі українські воїни активно б'ють російських окупантів та звільняють від них українські міста. Щодня український прапор повертається в українські міста та села, які певний час перебували під окупацією.

Важливо знати Окупанти увірвались до помешкання співробітника Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його

Жахливий побут російських окупантів

Герої ЗСУ звільнили від рашистів село Кутузівку, що у Харківській області. Населений пункт починає повертатися до нормального життя після окупації.

Росіяни під час свого перебування тут жили у приміщенні сільської ради. Наслідки їхнього перебування тут викликають подив та нерозуміння, адже важко собі уявити, щоб люди у 21 столітті дозволяли собі так жити.

Те, у що росіяни перетворили своє тимчасове помешкання, важко назвати хлівом – це образить будь-якого українського господаря та його тварин. Суцільний гармидер, бруд, їжа поруч з трусами, антисанітарія – це єдине, що росіяни можуть принести у цивілізований світ. Важко очікувати людяності від тих, хто не має ані краплини гідності та поваги навіть до самого себе.

Як росіяни жили у Кутузівці: фоторепортаж Катерини Гаценко для 24 каналу

Війна Росії проти України: останні новини

У Мелітополі продовжує свою успішну діяльність партизанський рух. Героям вдалося провести спецоперацію, внаслідок якої російські окупанти залишилися без постачання боєприпасів та вогнепальної зброї.

Бойовий дух російських окупантів падає з кожним днем. Добровольці, які поїхали воювати проти України, тепер думають лише про те, як повернутися додому живими та неушкодженими. Найманці усвідомили, що безкарно мародерити не вийде, а Росія не збирається їм платити обіцяних високих зарплат.

Росіяни продовжують незаконно вивозити українців у депресивні регіони своєї країни. Таким чином ворог хоче покращити демографічну ситуацію у своїй глушині та покарати українців за любов до свободи. Також стало відомо, що рашисти вивезли в Росію понад 230 тисяч наших дітей.

Дивіться також – Росія активно розконсервовує стару радянську техніку