Побиття хлопця з інвалідністю на Львівщині: організаторці повідомили підозру

У Трускавці діти побили хлопця з інвалідністю і зняли це на відео. Одній з організаторок нападу повідомили підозру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

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Як триває розслідування побиття хлопця у Трускавці

Так, правоохоронці зазначають, що відео про побиття хлопця з інвалідністю групою дітей з'явилося у мережі 18 березня. Досудовим розслідуванням вдалося встановити всіх учасників інциденту.

Зазначається, що нападники діяли умисно, з винятковим цинізмом, з метою знущання з людини, яка перебуває в безпорадному стані, бажаючи самоствердитись шляхом його публічного приниження, демонструючи свою фізичну перевагу та зверхність. Фігуранти насміхались та били хлопця, при цьому фіксуючи свою протиправну діяльність на мобільний телефон.

Одній із організаторок нападу, яка досягла віку з якого настає кримінальна відповідальність, а саме 14-річній дівчині, повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства,

– повідомили у прокуратурі.

Дівчині загрожує штраф на суму до 34 тисяч гривень або пробаційний нагляд строком до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Поліцейські скеровуватимуть клопотання до суду про застосування примусових заходів виховного характеру відносно інших неповнолітніх порушників. Їх батькам загрожує штраф за неналежне виховання дітей.