Трюдо поговорив з українськими депутатами
1 квітня 2022 , 07:25Читать новость на русском
Джерело:Джастін Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з українськими депутатами. Разом вони обговорили ситуацію в Україні та необхідну підтримку.
Українські депутати розповіли Трюдо про допомогу, яку очікують від світу та, зокрема, Канади. Зустріч відбулася 31 березня.
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Я сьогодні говорив з українськими парламентарями. Вони розповіли мені про війну вдома та допомогу, яку вони потребують з Канади та світу,
– пише Трюдо.
Він також додав, що "стійкість і сила українського народу є джерелом натхнення". Тому Канада надалі підтримуватиме Україну.
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