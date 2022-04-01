Трюдо поговорив з українськими депутатами

1 квітня 2022 , 07:25
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Джерело:

Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з українськими депутатами. Разом вони обговорили ситуацію в Україні та необхідну підтримку.

Українські депутати розповіли Трюдо про допомогу, яку очікують від світу та, зокрема, Канади. Зустріч відбулася 31 березня. 

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Я сьогодні говорив з українськими парламентарями. Вони розповіли мені про війну вдома та допомогу, яку вони потребують з Канади та світу,
– пише Трюдо.

Він також додав, що "стійкість і сила українського народу є джерелом натхнення". Тому Канада надалі підтримуватиме Україну.

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Автор: Марта Кушка