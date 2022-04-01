Трюдо поговорив з українськими депутатами

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з українськими депутатами. Разом вони обговорили ситуацію в Україні та необхідну підтримку.

Українські депутати розповіли Трюдо про допомогу, яку очікують від світу та, зокрема, Канади. Зустріч відбулася 31 березня.

Зверніть увагу Нам потрібно все, – Єрмак закликав Канаду передавати Україні зброю

Я сьогодні говорив з українськими парламентарями. Вони розповіли мені про війну вдома та допомогу, яку вони потребують з Канади та світу,

– пише Трюдо.

Він також додав, що "стійкість і сила українського народу є джерелом натхнення". Тому Канада надалі підтримуватиме Україну.

Вас може зацікавити – Нічне звернення Зеленського за 31 березня: відео