"Вермонт або Каліфорнію – на Канаду": Трюдо згадав, як жартував з Трампом про "обмін територій"

Джастін Трюдо жартома пропонував Дональду Трампу обміняти частину Канади на один зі штатів – Каліфорнію чи Вермонт. Це сталося під час зустрічі з новообраним президентом у його резиденції Мар-а-Лаго в листопаді 2024 року.

Щоправда, Трамп сприйняв такі вислови "несмішними, й перевів тему". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву канадського прем'єр-міністра в інтерв'ю NBC News.

Важливо Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія і Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Як Трюдо жартував з Трампом про "обмін територіями"

Трюдо розповів, що під час особистої зустрічі з Трампом на його резиденції Мар-а-Лаго в листопаді 2024 року жартома запропонував "обмінятися територіями". Канадський прем'єр пожартував, що нібито частину Канади можна обміняти на Вермонт чи Каліфорнію. Мовляв, так Канада "може стати 51-м штатом США".

Насправді, в якийсь момент ця тема виникла, а потім ми почали різним чином про це розмірковувати…І коли я почав пропонувати: "Ну, можливо, можна було б обміняти Вермонт або Каліфорнію на певні частини (Канади – 24 Канал)", він (Трамп. – 24 Канал) одразу ж вирішив, що це вже не так смішно, і ми перейшли до іншої розмови,

– поділився Трюдо.

Варто зауважити, що Трюдо неодноразово відкидав міркування Трампа про те, що Канада нібито стане 51-м штатом. Зокрема, днями раніше він написав у мережі Х, що "немає ні найменшого шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів".

До слова, Джастін Трюдо 6 січня оголосив про те, що збирається іти у відставку з посади лідера Ліберальної партії. Водночас він наголосив, що залишиться на посту прем'єр-міністра, поки його партія обере нового лідера.