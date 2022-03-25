Трюк Путіна по зміцненню рубля не має пройти, – Єрмак про відмову Німеччини платити рублями
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Президент Росії вимагав у європейських країн розраховуватись за газ рублями, хоча це суперечить чинним контрактам. Андрій Єрмак наголошує: цей трюк Володимиру Путіну не має вдатись.
Про це голова Офісу Президента написав у соцмережах. Він наголосив, що знаковою є позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца.
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Шольц відмовив Путіну у розрахунку рублями
Так Шольц заявив, що Німеччина рублями розраховуватись рублями за російський газ не буде. Берлін платитиме так, як це передбачено у контракті – у євро.
Так само вже говорять та мають діяти інші країни Європи. Трюк Путіна по укріпленню рубля не має пройти,
– наголосив Єрмак.
Голова Офісу Президента зауважив, що необхідне і нафтове ембарго – чим швидше, тим краще. Так можна буде ще більше обвалити економіку Росії.Важливо! Раніше про те, що шантаж Росії не пройде заявила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що така вимога є черговим порушенням держави-агресорки.
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