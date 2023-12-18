"Терористичне місто під землею": ЦАХАЛ знайшла найбільший у Секторі Гази тунель ХАМАС

У неділю 17 грудня армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАС. Його виявили військові на півночі Сектору Гази, поблизу прикордонного переходу Ерез з Ізраїлем.

Відомо, що тунель, який сягає близько 4 кілометрів, місцями заглиблювався до 50 метрів під землю. Як зазначають у ЦАХАЛ, він достатньо широкий, щоб проїжджали транспортні засоби. Правда, він до самого кордону не доходив.

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Що відомо про найбільший тунель

Одну з шахт виявили всього за 400 метрів від контрольно-пропускного пункту Ерез. Він до наступу ХАМАС 7 жовтня полегшував пересування палестинського цивільного населення в Ізраїль на роботу і по медичну допомогу.

У ЦАХАЛ заявили, що за останні кілька тижнів елітний підрозділ бойових інженерних військ "Яхалом" і Північна бригада дивізії Гази використовували "передові розвідувальні та технологічні засоби", щоб виявити "стратегічну" мережу тунелів, просканувати її й очистити від будь-яких потенційних загроз.

ЦАХАЛ виявив найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази: дивіться відео

Як кажуть у ЦАХАЛ, у тунелю кілька відгалужень і перехресть. Також він оснащений водопроводом, електроенергією та лінією зв'язку. А в деяких частинах тунелю виявили вибухові двері, які, за словами військових, призначені для запобігання проникненню ізраїльських військових всередину.

Ширина тунелю вказує на те, що він призначався для здійснення рейдів на транспортних засобах проти цивільних осіб у прикордонних населених пунктах Гази,

– заявив у відеозверненні командир Північної бригади дивізії Гази полковник Хаїм Коен.

За даними ЦАХАЛ, під час бойових дій, які тривають у Газі, ХАМАС здійснив кілька нападів на війська з мережі тунелів. Армія додала, що кілька днів тому бойовиків убили всередині тунелю.

Як зазначають у ЦАХАЛ, наземний наступ проти ХАМАС у Газі надав "багато інформації про проєкт терористичних тунелів ХАМАС".

За оцінками ізраїльських військових, ХАМАС інвестував мільйони доларів у свою тунельну мережу у Секторі Гази.

З початку війни, а також протягом цих днів, ЦАХАЛ працює над виявленням і знищенням десятків маршрутів тунелів, в рамках систематичного демонтажу інфраструктури ХАМАС,

– йдеться в повідомленні.

Під час пресконференції в неділю ввечері 17 грудня, речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі зазначив, що тунель був "не звичайним тунелем". За його словами, це місто. Це "терористичне місто під землею, яке ХАМАС викопав і побудував замість того, щоб інвестувати гроші у жителів Гази".