ЦАХАЛ заявив про "численні повітряні цілі", запущені з Лівану

Армія Ізраїлю зафіксувала "численні підозрілі повітряні цілі, що перетинали кордон з Ліваном" у ніч проти 5 серпня. Щонайменше двоє військових отримали поранення внаслідок атаки.

У заяві ізраїльського військового відомства зазначено, що після сирен, які пролунали нещодавно у верхній частині Галілеї, було зафіксовано "численні повітряні цілі, що перетинали Ліван".

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"Кілька перехоплювачів було запущено до цілей, і було виявлено падіння поблизу Айєлет Ха-Шахар", – йдеться в повідомленні ізраїльської сторони.

Є поранені

Зазначають, що в результаті обстрілу в цьому районі офіцер і солдат ЦАХАЛу отримали поранення середньої тяжкості. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували.

Крім того, сталася пожежа в цьому районі внаслідок атаки.

. Американські та ізраїльські чиновники повідомили, щ Іран може невдовзі завдати удару по території Ізраїлю. Джерела називають дату – 5 серпня. Очікують, що дії Ірану у відповідь здійснюватимуться за тим же сценарієм, що й напад на Ізраїль 13 квітня. Однак, вони можуть бути масштабнішими, і в них може бути задіяна "Хезболла".