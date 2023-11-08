Як можна ліквідувати тунелі ХАМАС: військовий оглядач з Ізраїлю назвав їхню головну слабкість
У Секторі Гази триває наземна операція ізраїльських військових. Вони почали знищувати тунелі ХАМАС, але з багатьох причин, зокрема через можливе перебування там заручників, змушені просуватись повільно та обережно.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп нагадав 24 Каналу, що вентиляція становить один з найважливіших факторів функціювання тунелів на сотні кілометрів, особливо коли там перебувають тисячі бойовиків одночасно.
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"Вентилятори працюють за допомогою електрики – тут потрібні генератори та солярка. Боротьба за солярку йде всіма способами", – зазначив Шарп.
За його словами, Ізраїль тому й наполягав на відсутності палива в гуманітарній допомозі для жителів Сектору Гази, бо прекрасно знає, що воно становить стратегічну зброю ХАМАС. Ба більше, бойовики забирають солярку з лікарень на свої потреби – переважно на функціювання тунелів.
Життя заручників понад усе
"Якщо армія знає, що в якомусь місці перебувають заручники, наприклад у тунелі чи підземному бункері, то по цьому місцю не завдаватимуть удару з повітря", – констатував Шарп.
Коли ж стає відомо, що в конкретному тунелі заручників немає, з'являється можливість застосувати спеціально адаптовані боєприпаси. Вони проникають на потрібну глибину і там вибухають.
ЦАХАЛ зачищає тунелі ХАМАС: останні новини
- Ізраїльські військові почали операцію зі знищення тунелів ХАМАС у Секторі Гази 2 листопада. Для цього використовують різні типи роботів і вибухові пристрої.
- Загальна відстань тунелів ХАМАС сягає 500 кілометрів. Цей проєкт коштував терористам мільярди доларів, які міжнародна спільнота виділяла для допомоги цивільним.
- Були пропозиції про те, щоб запустити в тунелі ХАМАС воду та газ. Однак тоді можуть постраждати заручники, яких там утримують бойовики, тому цього ніхто не робитиме.