Як можна ліквідувати тунелі ХАМАС: військовий оглядач з Ізраїлю назвав їхню головну слабкість

У Секторі Гази триває наземна операція ізраїльських військових. Вони почали знищувати тунелі ХАМАС, але з багатьох причин, зокрема через можливе перебування там заручників, змушені просуватись повільно та обережно.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп нагадав 24 Каналу, що вентиляція становить один з найважливіших факторів функціювання тунелів на сотні кілометрів, особливо коли там перебувають тисячі бойовиків одночасно.

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"Вентилятори працюють за допомогою електрики – тут потрібні генератори та солярка. Боротьба за солярку йде всіма способами", – зазначив Шарп.

За його словами, Ізраїль тому й наполягав на відсутності палива в гуманітарній допомозі для жителів Сектору Гази, бо прекрасно знає, що воно становить стратегічну зброю ХАМАС. Ба більше, бойовики забирають солярку з лікарень на свої потреби – переважно на функціювання тунелів.

Життя заручників понад усе

"Якщо армія знає, що в якомусь місці перебувають заручники, наприклад у тунелі чи підземному бункері, то по цьому місцю не завдаватимуть удару з повітря", – констатував Шарп.

Коли ж стає відомо, що в конкретному тунелі заручників немає, з'являється можливість застосувати спеціально адаптовані боєприпаси. Вони проникають на потрібну глибину і там вибухають.

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