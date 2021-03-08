У ЦАР розбився вертоліт з пораненим російським вагнерівцем: фото

У Центральноафриканській Республіці 2 російських найманців отримали поранення. Вертоліт, який транспортував одного з постраждалих, зазнав аварії.

У ПАР поранили 2 найманців угрупування ПВК "Вагнер". Їх мали евакуювати вертольотами.

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Аварія вертольота з пораненим вагнерівцем

Спершу поранених транспортували на базу. Звідти гелікоптер забрав постраждалого, якому була потрібна медична допомога.

Однак до лікарні вертоліт не долетів, зазнавши аварії. Люди, які перебували на борту, залишилися живими.

Пораненого росіянина і льотчика вертольота евакуювали військовим конвоєм до найближчого аеродрому, а тоді – літаком в Бангі (столиця ЦАР).

21 серпня 2018 року Росія і ЦАР підписали міжурядову угоду про військове співробітництво. Відтоді на території Центральноафриканської Республіки перебувають російські військові.